Dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus Women, il tecnico dell’Inter Women Giampiero Piovani ha analizzato il match ai microfoni di Inter TV, esprimendo grande soddisfazione per la prova offerta e per la crescita mostrata dalla squadra: "Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra fortissima, impreziosita da una bellissima vittoria. Era fondamentale continuare su questa strada. Ho fatto l’esempio delle ragazze: quando siamo scese dal treno prima di Natale volevo ritrovarle tutte sul treno oggi, alla ripartenza”.

Parole di elogio anche per chi ha avuto meno spazio: “Soprattutto le ragazze partite dalla panchina hanno dimostrato di essere grandi professioniste, allenandosi sempre a duemila all’ora e coinvolgendo anche chi in questo periodo ha giocato meno. Sono felicissimo per loro: il merito è tutto delle ragazze”.

Piovani ha poi sottolineato il lavoro svolto durante la pausa invernale: “Hanno alzato l’asticella del professionismo. Tornare dopo Natale, andare qualche giorno a Malta e lavorare come abbiamo lavorato noi non era semplice. Questo risultato è un grande premio per quello che hanno fatto”.

Sul gol subito nei primi minuti e sulla reazione immediata della squadra: “Non era facile andare subito in svantaggio. La Biascia è stata brava a ribaltarla, invitando le ragazze a continuare a giocare. La nostra prerogativa è non buttare palloni a caso, ma gestire il possesso. Ci siamo riusciti: bellissima l’azione del gol di Lea e poi, su palla inattiva, il 2-1. Ci sono stati momenti di sofferenza, ma anche momenti in cui abbiamo dimostrato di esserci”.

Un successo che pesa anche in chiave campionato: “Secondo me abbiamo battuto un colpo importante per il proseguo del campionato, ma non dobbiamo accontentarci. Come diceva sempre mio nonno, non bisogna mai fermarsi a quello che hai fatto, ma cercare sempre il traguardo successivo”.

Nel secondo tempo l’Inter ha sofferto, ma senza concedere grandi occasioni: “Temevamo molto le loro palle lunghe e i duelli aerei, perché sono fortissime di testa, soprattutto dopo i cambi. Però abbiamo tenuto bene nell’uno contro uno difensivo e questo è un altro aspetto molto positivo”.

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno di Coppa Italia contro la Ternana: “Cambieremo qualche interprete, perché chi non ha giocato oggi scenderà quasi sicuramente in campo mercoledì. Teniamo tantissimo a passare il turno: significherebbe arrivare in semifinale contro Roma o Lazio. È un obiettivo importante, oltre a quello del campionato”.

Sulla terza vittoria consecutiva in campionato contro la Juventus, Piovani chiude con soddisfazione: "Molto bene, sì. Siamo felici per loro, perché se lo meritano per quello che si vede durante la settimana”.