MANCHESTER CITY-INTER 1-1

Marcatore: Mubama (M) 13', Pavard (I) 20'

70' - LEWIS! Bello spunto nel cuore dell'area, ma tiro debole tra le braccia di Provedel.

69' - Fuori Foden e Semenyo, dentro Echeverri e Sangaré.

68' - Fuori Esposito, dentro Lavelli. Fuori Carlos Augusto, dentro Marello. Fuori Pavard, dentro Bovio.

66' - AIT-NOURI! Sinistro in acrobazia che sbatte sulla traversa. L'azione prosegue e Provedel para sul destro non irresistibile di Lewis.

65' - BISSECK! Il tedesco salva sull'assist di McAidoo per il liberissimo Semenyo!

60' - Dentro Topalovic, fuori Stankovic. Dentro Provedel, fuori Martinez. Nico Gonzalez calcia da fuori ma non trova la porta.

55' - Cartellino giallo per Stankovic che trattiene Savinho a centrocampo impedendogli di creare una ghiotta occasione.

52' - Momento critico per l'Inter: gli inglesi attaccano e prima Stankovic e poi Esposito salvano su conclusioni a botta sicura. McAidoo poi non sfrutta un errore di Martinez.

49' - LEWIS! Il terzino calcia dal limite dell'area ma manda altissimo!

47' - MOSCONI! Il nuovo entrato si avventa con un sinistro al volo sul cross di Frattesi ma manda alto!

46' - Subito errore del City e per poco Stankovic non ne approfitta!

14.32 - Inizia il secondo tempo, tanti volti nuovi sul rettangolo di gioco.

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Primo tempo gradevole tra Manchester City e Inter al Kai Tak Stadium di Hong Kong, nella prima amichevole di lusso del tour internazionale dei nerazzurri. Le due squadre, ovviamente senza parecchi giocatori causa vacanze post-Mondiale, hanno mostrato cose interessanti ma anche qualche imprecisione di troppo dovuta soprattutto al carico della preparazione atletica. In compenso le occasioni da rete non sono mancate, così come alcune prestazioni individuali di rilievo, come quella di Semenyo che ha ispirato, lasciando sul posto Diouf, la rete del vantaggio dei Citizens a firma Mubama. Un gol che punisce oltre modo l'approccio dei nerazzurri, bravi a cambiare campo con frequenza grazie al preciso Stankovic, che dà il la all'azione insistita che porta al pari di Pavard, servito da Dimarco. Semenyo continua a fare quello che vuole, sottolineando le difficoltà difensive di Diouf che però nell'altra metà campo regala al pubblico ottime iniziative personali. Nel complesso prevale l'equilibrio e il pareggio è corretto.

47' - Duplice fischio da parte del signor Tam Ping Wun e squadre negli spogliatoi.

45' - Super spunto di Savinho a destra, cross nel cuore dell'area e la difesa nerazzurra sbroglia in qualche modo. Assegnato un minuto di recupero.

35' - Bella uscita di Donnarumma che toglie dalla testa di Iddrissou un cross pennellato di Barella.

31' - DIMARCO! L'esterno, momentaneamente in posizione centrale, calcia da fuori area ma troppo centralmente: comodo Donnarumma.

25' - DIOUF! Numero del francese che salta un avversario, va sul fondo e viene chiuso all'ultimo secondo!

23' - STANKOVIC! Galoppata del centrocampista dopo la sponda di Iddrissou e destro da dentro l'area che Donnarumma devia in corner!

IL GOL: Stankovic allarga benissimo per Dimarco, sul cross interviene Donnarumma, la palla torna all'esterno che la rimette in area e trova il destro del francese!

20' - GOOOOOL! PAVARD TROVA IL PAREGGIO PER L'INTER!

18' - SEMENYO! Altro numero dell'attaccante che salta tre avversari e costringe Martinez alla grande parata!

IL GOL: Semenyo scatenato, lascia Diouf sul posto e serve in area un pallone solo da depositare in rete.

14' - GOL DEL MANCHESTER CITY! MUBAMA APPOGGIA IN RETE FACILMENTE!

10' - REIJNDERS! Destro da fuori area dell'olandese, Martinez para a terra.

7' - Brutta entrata di Mubama su Dimarco che rimane a terra dolorante qualche secondo.

5' - STANKOVIC! Colpo di testa fuori del serbo sul secondo palo su corner di Dimarco.

3' - ESPOSITO! L'attaccante si allunga sulla sponda di Iddrissou ma non trova la porta! Azione comunque viziata da fuorigioco.

13.32 - Partiti! Primo pallone al Manchester City.

13.31 - Squadre pronte al fischio d'inizio.

13.27 - Dopo lo spettacolo di presentazione, le due squadre fanno il loro ingresso in campo al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tasso di umidità del 91%.

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FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER CITY( 4-2-3-1): 25 Donnarumma; 82 Lewis, 45 Khusanov, 24 Gvardiol, 91 Mfuni; 8 Kovacic, 4 Reijnders; 42 Semenyo, 47 Foden, 26 Savinho, 67 Mubama. A disposizione: 13 Bettinelli, 92 Chabot, 14 Nico Gonzalez, 21 Ait-Nouri, 22 Reis, 30 Echeverri, 40 Monga, 56 McAidoo, 61 Braithwaite, 63 Mukasa, 68 Alleyne, 71 Sangare, 75 Samba, 81 Heskey, 84 Wint, 89 Henderson-Hall, 93 Parker.

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 5 Stankovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 52 Iddrissou. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli, 54 Marello, 56 Maye, 58 Topalovic, 60 Farronato, 95 Bastoni.

Arbitro: Tam Ping Wun.

Assistenti: Chow Chun Kit, LAM Cheuk Hong.

Quarto ufficiale: Lau Fong Hei.