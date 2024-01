Archiviata la sconfitta col Sassuolo, l'Inter Women torna in campo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per affrontare la Fiorentina, nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Calcio d'inizio in programma alle ore 15:00.

Ecco le scelte ufficiali di Rita Guarino e Sebastian De La Fuente:

INTER (3-5-2): 21 Cetinja; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 3 Bowen; 25 Thøgersen, 23 Magull, 27 Csiszar, 6 Santi, 14 Robustellini; 99 Jelcic, 36 Cambiaghi.

In panchina: 12 Piazza, 4 Pedersen, 7 Bugeja, 9 Polli, 11 Bonfantini, 18 Pandini, 43 Tironi, 47 Fadda, 55 Tomter.

Coach: Rita Guarino.

FIORENTINA (4-3-3): 24 Baldi; 16 Erzen, 23 Georgieva, 34 Agard, 44 Faerge; 21 Severini, 18 Johannsdottir, 10 Catena; 7 Longo, 17 Janogy, 87 Boquete.



In panchina: 1 Schroffenegger, 3 Spinelli, 4 Cinotti, 9 Hammarlund, 14 Toniolo, 20 Mijatovic, 22 Lundin, 30 Zanoli, 55 Russo.

Coach: Sebastian De La Fuente.