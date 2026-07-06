Dopo le dichiarazioni dal palco dell'evento di presentazione della nuova maglia del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha tenuto anche una conferenza stampa rispondendo alle domande dei cronisti presenti. A precisa richiesta su quelle che possono essere le mosse di mercato del club partenopeo, il patron replica in maniera abbastanza chiara: "Secondo me non dovremmo comprare nessuno e, sempre secondo me, dovranno andare via in molti. Solo nell'ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: 'Calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti'. Poi ci sono i ruoli: se in qualche reparto ci sono delle lacune, allora si va sul mercato. Ma se in ogni ruolo abbiamo due o tre alternative, è giusto confrontarsi prima con chi dovrà allenare la squadra. Bisogna chiedere all'allenatore: 'Sei sicuro di volerli cambiare? Perché già con questi puoi fare grandi cose'. Inoltre, il signor Allegri è anche un aziendalista e credo che con lui andremo molto d'accordo".".

Sono dichiarazioni che inevitabilmente suonano come una resa pressoché definitiva nella corsa per Anan Khalaili, il terzino israeliano a lungo nel mirino dei partenopei, ma sul quale ora l'Inter sembra avere la strada spianata salvo complicazioni dell'ultima ora.