Nonostante le notizie della Gazzetta dello Sport, che vorrebbe l'Inter decisa a un passo indietro per Ademola Lookman privilegiando altre operazioni di mercato meno onerose, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che segue da vicino la vicenda sin dall'inizio, smentisce questa ipotesi attraverso i propri canali social: "Sempre rispettando le fonti di tutti e visto che mi viene chiesto: non mi risulta affatto che l'Inter si sia ritirata dalla trattativa, aspetta ancora che l'Atalanta si pronunci, anche se Percassi continua a evitare di manifestare le proprie intenzioni. Dopo tutto il casino fatto da Ademola, Marotta e Ausilio non lo lasciano solo".