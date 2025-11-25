Ripensando alla respinta difettosa di Yann Sommer, che ha aperto le porte al gol decisivo di Christian Pulisic nel derby, Emiliano Viviano ha sottolineato che il portiere svizzero ha sbagliato la tecnica della parata: "Male, malissimo - le sue parole a Radio Radio -. Sommer ha fatto un movimento che io non sopporto, un movimento di polso sbagliatissimo. L’ho visto fare anche da altri portieri forti, ma non è la maniera giusta. Io sono cresciuto con grandi maestri come Albertosi o Landucci, che mi insegnavano a deviare il pallone fuori, non frontalmente. Questo è il modo giusto per fare un intervento efficace. E vedere dei portieri con qualità fisiche straordinarie che non usano queste tecniche mi innervosisce".