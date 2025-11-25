"Se Maignan non para, il derby finisce 3-0. Di cosa parliamo?". Riccardo Trevisani ribadisce il suo pensiero su Inter-Milan anche a Cronache di Spogliatoio, insistendo sulla super prestazione del portiere francese, in contrasto con quella insufficiente del collega Yann Sommer, per spiegare il risultato finale.

"Non me la sento di prendermela con Chivu, che ha organizzato una partita poi dominata, nella quale la squadra squadra ha giocato meglio dell'avversario - le parole del giornalista -. Dal mio punto di vista, l'Inter avrebbe meritato di vincere. Poi perdi 1-0 e diventa una notte da tregenda. Il Milan fa una grande partita contro il Napoli, l'unica nei big match. Per mezzora con la Roma balla la samba, dopo l'1-0 il campo diventa in discesa. Con l'Inter per 54' non ha mai preso il pallone, poi in vantaggio fa qualche ripartenza. Non possiamo essere sempre schiavi del risultato".