Prosegue la telenovela Ademola Lookman. Sono attesi gli agenti del calciatore nuovamente in Italia nel corso della settimana che inizierà domani. Lo riferisce Fabrizio Romano, spiegando sul suo canale Youtube che la situazione tra Inter e Atalanta resta di impasse. La dirigenza del Biscione attende una cifra concreta per decidere se rilanciare dopo la prima offerta rifiutata.

Il messaggio chiaro che arriva dall'entourage del calciatore è il seguente: priorità al progetto Inter. Allo stato attuale non risulta che l'attaccante stia trattando con altre squadre e le sue intenzioni sono quelle di aspettare l'Inter fino a quando la trattativa è in piedi.

Se l'Inter dovesse cambiare obiettivo, ecco che allora Lookman inizierebbe a guardarsi intorno in Europa.