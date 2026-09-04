Inter-Napoli è un big match, ma è ancora presto per definirlo 'sfida scudetto'. A dirlo è Massimiliano Allegri, tecnico degli azzurri, alla vigilia della gara di San Siro che metterà di fronte la sua squadra ai campioni d'Italia: "Capisco che qui si viva di esaltazione e depressione, ma alla fine siamo solo alla terza giornata - le sue parole in conferenza stampa . Deve regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. E' vero che abbiamo perso con il Como, ma per me non facendo una brutta prestazione. Dobbiamo migliorare a livello fisico. Domani è uno scontro diretto, dobbiamo andare là con molta fiducia. Poi penseremo all'Arsenal".

Come sta Vergara?

"Sta bene, è entrato bene a Genova. Ma non bisogna dargli troppe responsabilità, bisogna andarci piano. Col Como è rimasto in panchina, domani vedremo. La squadra sta migliorando la condizione, lo scontro diretto di domani va affrontato in totale fiducia".

Le assenze di McTomany e Giovane.

"Non significa nulla per il gruppo, gli infortuni capitano. Per McTominay abbiamo preso questa decisione per averlo a posto dopo la sosta. Meglio fermarsi ora".

Che effetto le fa tornare a San Siro?

"E' sempre meraviglioso giocare lì, sarà un bello spot per il calcio italiano. Napoli e Inter hanno sempre battagliato per vincere negli ultimi anni, sono state le due antagoniste. Dovremo essere all'altezza, facendo una buona gara dal punto di vista tecnico e agonistico".

L'Inter è la favorita per la vittoria del campionato?

"L'Inter è la vera favorita per lo scudetto. Noi dobbiamo avere più attenzione durante le partite, domani la avremo".

A che punto è la squadra a livello fisico?

"Stiamo migliorando, sono contento di ciò che stanno facendo i ragazzi. Poi il risultato condiziona sempre le valutazioni. Col Como abbiamo sbagliato tecnicamente, oltre ad aver commesso errori in fase difensiva".

Hai battuto l'Inter due volte l'anno scorso, il Napoli non ha mai perso con i nerazzurri: questi numeri vogliono dire qualcosa?

"Sono dati statistici, ogni anno è diverso dall'altro. Anche a livello tattico, le annate bisogna saperle leggere. Gli scontri diretti sono sempre difficili da vincere. Domani va giocata, poi ci sono partite che bisogna vincere".

De Bruyne.

"Sono soddisfatto, sta crescendo fisicamente. Domani farò delle valutazioni rispetto alla formazione, nel calcio di oggi si gioca in 16, soprattutto con queste temperature calde".

Il Napoli cambierà tatticamente senza McTominay? Come sta Badiashile?

"Badiashile sarà convocato, sono contento di quello che sto vedendo. Ci sarà un giocatore diverso tecnicamente da McTominay in campo".

Una valutazione sul mercato.

"E' inutile stare a guardare le rivali, noi dobbiamo guardare in casa nostra. Sono contento della rosa che ho a disposizione, dobbiamo mettere le basi per il resto della stagione. Pensiamo da qui alla sosta, facendo uno step alla volta".