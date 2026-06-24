Appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Spazio inevitabile al calciomercato dopo il clamoroso colpo di scena di ieri: come reagirà l'Inter dopo aver perso Palestra? Si riapre il casting sulla destra per l'erede di Dumfries. E intanto anche Solet rischia di non andare da Chivu

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 24 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.