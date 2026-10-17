Ospite di 'Sky Calcio Unplugged', Raul Albiol, ex difensore del Real Madrid con un passato anche in Serie A al Napoli, ha detto la sua sulla tendenza ormai radicata nel calcio moderno di privilegiare la fase offensiva a quella difensiva. "Non si dà più tanta importanza alla fase difensiva, è una cosa generale che non riguarda solo le italiane - le parole dello spagnolo -. Però sorprende di più il fatto che siano le squadre del vostro campionato a prendere tanti gol perché storicamente avete avuto sempre i difensori migliori. Adesso vedere squadre come Napoli e Roma passare in vantaggio in Champions e farsi rimontare è difficile da spiegare. Ma nel calcio di oggi si fanno tanti gol, è più importante l'attacco. Se uno fa bene la fase difensiva, gli dicono che fa un calcio vecchio. Per me, invece, è importante non prendere gol perché ti dà fiducia". 

Sezione: News / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 16:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.