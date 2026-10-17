Ospite di 'Sky Calcio Unplugged', Raul Albiol, ex difensore del Real Madrid con un passato anche in Serie A al Napoli, ha detto la sua sulla tendenza ormai radicata nel calcio moderno di privilegiare la fase offensiva a quella difensiva. "Non si dà più tanta importanza alla fase difensiva, è una cosa generale che non riguarda solo le italiane - le parole dello spagnolo -. Però sorprende di più il fatto che siano le squadre del vostro campionato a prendere tanti gol perché storicamente avete avuto sempre i difensori migliori. Adesso vedere squadre come Napoli e Roma passare in vantaggio in Champions e farsi rimontare è difficile da spiegare. Ma nel calcio di oggi si fanno tanti gol, è più importante l'attacco. Se uno fa bene la fase difensiva, gli dicono che fa un calcio vecchio. Per me, invece, è importante non prendere gol perché ti dà fiducia".