A poco meno di un’ora dalla sfida contro il Bologna, l’esterno Luis Henrique presenta il match ai microfoni di Inter TV: “Dobbiamo rialzare subito la testa - ha esordito il calciatore dell’Inter -, fare di tutto per vincere e fare del nostro meglio. Stasera servirà fare quello che abbiamo allenato, quello che ci chiede il nostro allenatore, siamo forti e sappiamo cosa dobbiamo fare, se lo facciamo credo che porteremo i tre punti a casa”, ha concluso.