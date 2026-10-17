Luis Henrique è il giocatore dell’Inter chiamato a presentare la gara di questa sera contro il Bologna. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN.

Parlaci dell’umore dello spogliatoio.

“Non siamo felici, è ovvio, per l’ultima sconfitta. Ma oggi è un’altra partita, abbiamo lavorato per i tre punti”.

Una garanzia che offri è la tua fase difensiva, cosa ti ha chiesto Chivu?

“Di fare ciò che faccio bene in allenamento e fare del mio meglio anche in fase offensiva".

Quindi non ti vedremo bloccato?

"No, attaccheremo”.