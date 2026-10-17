Luis Henrique è il giocatore dell’Inter chiamato a presentare la gara di questa sera contro il Bologna. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN.

Parlaci dell’umore dello spogliatoio.

“Non siamo felici, è ovvio, per l’ultima sconfitta. Ma oggi è un’altra partita, abbiamo lavorato per i tre punti”.

Una garanzia che offri è la tua fase difensiva, cosa ti ha chiesto Chivu?

“Di fare ciò che faccio bene in allenamento e fare del mio meglio anche in fase offensiva". 

Quindi non ti vedremo bloccato?

"No, attaccheremo”.

Sezione: Focus / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 17:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.