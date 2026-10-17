Nuova beffa per l'Inter Primavera che si lascia irretire dalla Lazio e subisce la seconda rimonta consecutiva. Partita dai due volti al Centro Sportivo Gianni: a un primo tempo dove succedde tutto il possibile segue una seconda frazione monotona e priva di squilli. Nella prima metà di gara i ragazzi di Bigica mettono subito il risultato dalla propria parte grazie al sigillo istantaneo di Rocca, poi balzato negativamente agli onori della cronaca a causa di un fallo da rigore che manda dal dischetto Pernaselci che viene però ipnotizzato da Farronato. I milanesi si guadagnano poi il raddoppio grazie alla stoccata di La Torre da fuori area. Tuttavia, gli sforzi dei lombardi vengono vanificati dalle reti di Gatto e Eone e dallo svarione dell'arbitro Zito che scambia il biacoceleste Battisti (già ammonito) con Santagostino e impedisce ai meneghini di disputare il resto della gara in superiorità numerica. Nel secondo tempo, regna la noia e non si segnalano particolari emozioni fino al fischio finale. Risultato definitivo: 2-2. I giovani interisti agganciano il Parma in testa alla classifica del Campionato Primavera 1 a 15 punti.
IL TABELLINO DELLA GARA
Marcatori: Rocca (I) al 2', La Torre (I) al 20', Gatto (L) al 22' e Eone (L) al 34'.
LAZIO: D'Alessio, Santagostino, Battisti (dal 46' Bagordo), Landi (dal 75' Riggi), Canali, Pernaselci, Gatto (dal 60' Melillo), Bordon, Avram (dal 68' Ferrante), Eone (dal 75' Montano), Kovac. A disposizione: Quadrelli, Galassi, Milillo, Zangari, Montano, Cangemi, Ferrante, Bagordo, Mecozzi, Riggi, Touray. Allenatore: Francesco Punzi.
INTER: Farronato; Evangelista (dall'82' Lissi), Pavan, Mackiewicz (dal 46' Peletti), Rocca; Kartelo (dal 73' D'Agostino), La Torre, Putsen; Maghlout (dal 68' Vukaj), Matarrese, El Mahboubi (dal 68' Moressa). A disposizione: Galliera, Breda, D'Agostino, Vukaj, Moressa, Moranduzzo, Peletti, Lissi, Franchi, Nese, Salviato. Allenatore: Emiliano Bigica
Arbitro: Zito (sezione arbitrale di Rossano)
Assistenti: Federico - Di Meglio.
Ammoniti: Battisti (L) al 25', Landi (L) al 27', Mackiewicz (I) al 33', Santagostino (L) al 39', Putsen (I) all'84', Pavan (I) al 90'.
RIVIVI IL LIVE
14.56 - FISCHIO FINALE: nerazzurri nuovamente rimontati dopo il pareggio contro il Como.
90' - Segnalati 4' di recupero.
89' - Pavan trattiene vistosamente Montano e diventa il secondo nerazzurro ammonito.
85' - MATARRESE SFIORA IL 2-3: cross mezz'altezza di Moressa per la voleè del classe 2009 che con il piatto non inquadra la porta sguarnita.
84' - Giallo per Putsen per intervento scomposto a centrocampo.
83' - Cambio per l'Inter: Lissi sostituisce Evangelista.
82' - Moressa prova a penetrare in area di rigore ma commettendo fallo sul diretto marcatore: palla alla Lazio.
75' - Si entra nell'ultimo quarto d'ora di partita.
72' - Altri cambi: dentro D'Agostino e fuori Kartelo per i nerazzurri; per la Lazio dentro Riggi e Montano, fuori Eone e Landi.
68' - Due cambi per l'Inter e uno per i biancocelesti: sponda nerazzurra dentro Vukaj e Moressa per El Mahboubi e Maghlout; per i padroni di casa dentro Ferrante al posto di Avram.
65' - Maghlout conquista un nuovo giro alla bandierina tentando il sinistro a giro da fuori area ma cogliendo una deviazione in corner: pallone che sembrava ben indirizzato.
62' - Rischio autogol per i padroni di casa: su angolo a favore dei nerazzurri, Canali anticipa in maniera rischiosa D'Alessio e la devia nuovamente in calcio d'angolo.
60' - Fase di pressione dei padroni di casa: nerazzurri che faticano a uscire.
59' - Sostituzione Lazio: Gatto lascia il posto a Milillo.
53' - Farronato chiude su Eone, abile a liberarsi in area e a colpire al volo senza però impensierire il portiere interista.
48' - Subito pericoloso Eone: cross calibrato dalla destra di Avram per il colpo di testa alto dell'attaccante laziale.
14.07 - FISCHIO DELL'ARBITRO: al via il secondo tempo!
14.05 - Un cambio per parte: per l'Inter fuori Mackiewicz e dentro Peletti; per i laziali fuori Battisti e dentro Bagordo.
14.04 - Le squadre tornano in campo.
Primo tempo ricco di emozioni e con pochissimi momenti morti. I nerazzurri partono subito all'arrembaggio e trovano subito la puntata vincente di Rocca dopo poco più di 1'. Lo stesso Rocca, tuttavia, iguaia i giovani interisti a causa di un ingenuo fallo da rigore che vede però Farronato ipnotizzare Pernaselci. I ragazzi di Bigica trovano poi il raddoppio con la stoccata vincente di La Torre, cui seguirà un momento di blackout in cui la Lazio andrà a pareggiare grazie alle reti di Gatto e Eone. Nel finale, l'arbitro viene ingannato dalla confusione e ammonisce il laziale Santagostino anziché ammonire per la seconda volta Battisti, reale autore dell'infrazione.
13.49 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO
45' - Segnalati 2' di recupero.
43' - Gatto lascia temporaneamente il campo per via di un problema muscolare.
39' - L'arbitro ammonisce il laziale Santagostino tra la confusione generale per un presunto scambio di identità con Battisti già ammonito: motivo della sanzione è un intervento scomposto su Rocca. Nonostante tutto, il fallo era stato realmente commesso da Battisti e, di conseguenza, la Lazio sarebbe dovuta rimanere in dieci uomini: grave errore per l'arbitro Zito.
35' - GOL DELLA LAZIO! Eone riceve palla all'interno dell'area di rigore dopo il filtrante col contagiri da parte di Santagostino e trova l'angolino: nerazzurri nuovamente rimontati di due reti come contro il Como. 2-2!
33' - Il centrale nerazzurro Mackiewicz trattiene vistosamente Eone e diventa il primo ammonito per i nerazzurri.
31' - Battisti salta di netto La Torre e prova a calibrare il destro da fuori area ma senza inquadrare lo specchio della porta.
26' - Ammonito anche Landi per un intervento a gamba alta su Putsen: secondo biancoceleste ammonito.
24' - È il laziale Battisti il primo ammonito della sfida: intervento ruvido ai danni di El Mahboubi al limite dell'area e giallo inevitabile.
22' - GOL DELLA LAZIO! Neanche il tempo di festeggiare che i nerazzurri vengono parzialmente recuperati: destro potente di Santagostino dall'esterno destro che si infrange sulla traversa ma che viene tramutato in rete dal tap-in di Gatto. 1-2!
20' - GOL!!!!!!! Prodezza balistica di La Torre: il capitano interista raccoglie un suggerimento manovrato da angolo e scarica una fucilata da fuori area che non lascia scampo a D'Alessio. 0-2!
17' - El Mahboubi prova ad involarsi in contropiede sfruttando la prateria lasciata dai laziali: gran recupero di Gatto che gli chiude la conclusione.
15' - Primo quarto d'ora in archivio: tante emozioni e ritmi altissimi in questo primo frangente.
9' - FARRONATO SALE IN CATTEDRA E FERMA LA LAZIO DAL DISCHETTO! Ingenuo Rocca che si fa puntare da Avram e lo sgambetta a palla scaricata: inevitabile il rigore a favore dei laziali. Dal dischetto si presenta Pernaseci, il cui piattone viene deviato in angolo dal portiere interista!
5' - Farronato fa buona guardia sul primo palo e smanaccia in angolo l'incursione laterale di Gatto. Lo stesso portiere nerazzurro risponde presente dopo pochissimi secondi sul sinistro a giro dello stesso Gatto, il quale aveva raccolto il pallone rimasto vacante sulla battuta del corner.
2' - GOL!!!!!!!! Rinvio sbagliato in prossimità dall'area biancoceleste del laziale Bordon che innesca un rimpallo su cui si fionda Rocca che col sinistro imbuca. 0-1!
13.02 - FISCHIA L'ARBITRO ZITO! La partita ha inizio!
12.55 - Tutto pronto al Centro Sportivo Gianni: squadre pronte ad entrare in campo. Inter in maglia nerazzurra e laziali in maglia biancoceleste.
Operazione sorpasso in vetta per i ragazzi dell'Inter Primavera. Dopo l'amara e inaspettata rimonta subita per mano del Como nell'ultimo turno di campionato, i giovani nerazzurri allenati da Bigica sono chiamati a rispondere al robusto risultato ottenuto ieri dal Parma contro il Bologna (5-2 a favore dei ducali) al fine di riprendersi in solitaria la testa della classifica distante appena un punto (emiliani a quota 15 punti contro i 14 dei giovani interisti, ndr). L'ostacolo odierno sarà la Lazio, ancorata al settimo posto in classifica a quattro lunghezze di distanza dai milanesi e reduci da una pesante sconfitta per 4-1 contro i felsinei. Calcio d'inizio presso il Centro Sportivo Gianni previsto per le 13.00. Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO: D'Alessio, Santagostino, Battisti, Landi, Canali, Pernaselci, Gatto, Bordon, Avram, Eone, Kovac. A disposizione: Quadrelli, Galassi, Milillo, Zangari, Montano, Cangemi, Ferrante, Bagordo, Mecozzi, Riggi, Touray. Allenatore: Francesco Punzi.
INTER: Farronato; Evangelista, Pavan, Mackiewicz, Rocca; Kartelo, La Torre, Putsen; Maghlout, Matarrese, El Mahboubi. A disposizione: Galliera, Breda, D'Agostino, Vukaj, Moressa, Moranduzzo, Peletti, Lissi, Franchi, Nese, Salviato. Allenatore: Emiliano Bigica
Autore: Carlo Alberto Gamba
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