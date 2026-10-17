In casa Bologna, nel pre-partita di DAZN ha parlato Juan Miranda: "La fotografia mi piace e nell'ultima partita siamo stati bravi, tre punti meritati. Ma oggi è un'altra sfida e sarà molto diversa. La rimessa per la rovesciata di Orsolini? Se finisse così, bene. Ma sarà molto difficile come sempre, dovremo essere perfetti in ogni aspetto".

Sezione: L'avversario / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 17:22
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione