In casa Bologna, nel pre-partita di DAZN ha parlato Juan Miranda: "La fotografia mi piace e nell'ultima partita siamo stati bravi, tre punti meritati. Ma oggi è un'altra sfida e sarà molto diversa. La rimessa per la rovesciata di Orsolini? Se finisse così, bene. Ma sarà molto difficile come sempre, dovremo essere perfetti in ogni aspetto".