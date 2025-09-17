AJAX-INTER 0-1 (42' Thuram)
LIVE MATCH
HALFTIME REPORT - Trenta minuti alquanto scialbi e monotoni, poi la partita si ravviva grazie soprattutto alla crescita dell'Inter e alla grinta dell'Ajax. Sin qui si fanno comunque preferire i nerazzurri, che avrebbero anche l'occasione di un calcio di rigore concesso e poi clamorosamente negato da Oliver dopo On Field Review per una veniale trattenuta pre-fallo su Baas. Ma a tre minuti dal 45esimo, dopo che Sommer riesce a compiere un prodigioso intervento ai danni di Godts, trovano la rete del vantaggio con l'ennesima zuccata vincente del Tikus da calcio d'angolo. Vantaggio che premia l'iniziativa mostrata dagli uomini di Chivu. Pio Esposito, pur ricevendo pochi palloni concreti lì davanti, si fa apprezzare per la combattività.
------
45' + 4: Finisce qui il primo tempo: l'Inter va al riposo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Marcus Thuram.
45' + 3: Grande giocata di Thuram che nasconde il pallone a Regeer costringendolo al fallo.
45' + 2: Duello Dumfries-Weijndal, ha la meglio il difensore dell'Ajax.
45' + 1: Tre minuti di recupero.
44' - Weghorst di testa manda alto da pochi metri, ma l'attaccante era in fuorigioco e oltretutto tratteneva nettamente Akanji. Poco prima, grande chiusura di De Vrij su Godts.
IL GOL DI THURAM: Stacco ancora una volta imperiale per Thuram su corner, beffati in un colpo solo Gaaie, Klaassen e Jaros. Zuccata implacabile e palla in rete.
42' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM!!!
40' - Sommer chiude la porta a Godts! Il giovane belga scappa via alla difesa nerazzurra in posizione regolare e arriva in area, dove però viene ipnotizzato dal portiere nerazzurro che gli dice no.
40' - Fallo su Barella, ancora combattivo. Bravo Esposito nel difendere il pallone.
36' - Rigore cancellato, ritenuta punibile una trattenuta di Thuram che si aggrappa leggermente alla maglia di Baas. Decisione severissima. Ovviamente, viene meno anche il giallo per Baas.
35' - Attenzione, Oliver va all'On Field Review per verificare un'eventuale trattenuta precedente di Thuram su Baas.
34' - Calcio di rigore per l'Inter! Thuram atterrato nettamente da Baas, giallo inevitabile per lui.
33' - Thuram! Recupero di Dimarco sui 22 metri avversari, Esposito riceve da Mkhitartyan e dopo una bella virata su Itakura serve Thuram che punta Baas e calcia un pallone che sibila a un centimetro dal secondo pallo.
30' - Dimarco raccoglie il pallone respinto dalla difesa sul corner e calcia al volo. Tiro improbabile che Jaros guarda spegnersi sul fondo.
29' - Barella guadagna il primo corner dell'Inter.
28' - Controllo sospetto di Dumfries in area, Oliver ferma per essere sicuro però si vede chiaramente il tocco col fianco.
25' - Dumfries mette il piede su Godts e interrompe un'azione potenzialmente pericolosa.
22' - De Vrij prolunga di testa sulla punizione, primo corner per i padroni di casa.
21' - Rischia un po' l'Inter in difesa, il pressing dell'Ajax manda in confusione i nerazzurri. I Lancieri guadagnano un calcio di punizione con Bastoni che protesta.
19' - Cross di Dimarco lungo per tutti, palla che viene raccolta da Dumfries che ingaggia un duello con Baas sul quale commette fallo. Il pubblico dell'ArenA esaltato dalla combattività del giocatore di casa.
17' - Grande diagonale di Dumfries che di testa anticipa Godts pronto ad arrivare sul cross da destra. L'Inter riparte, ma Oliver ferma tutto per una sbracciata di Thuram su Edvardsen che costa anche un giallo all'attaccante. Sanzione che appare esagerata.
14' - Si propone l'Ajax con un tiro dalla distanza di Gaaei che termina alto. Applausi comunque per il terzino biancorosso.
12' - Bastoni riesce ad intercettare un pallone nella metà campo offensiva, serve Dimarco che prova a mettere per Mkhitaryan che però viene anticipato.
11' - Bel recupero di Calhanoglu a metà campo, poi Akanji viene anticipato in fallo laterale.
10' - Barella dolorante resta a terra dopo un colpo subito, l'azione prosegue fino ad un intervento di Thuram su Baas sanzionato da Oliver.
8' - Mkhitaryan atterra un difensore dell'Ajax a ridosso dell'area biancorossa, Oliver interviene.
5' - Sommer e Mkhitaryan commettono un pasticcio, rimessa regalata all'Ajax. Poi lo svizzero esce sicuro sul cross di Gaaei.
3' - Rimessa per l'Inter, tra le proteste dei giocatori di casa.
2' - Inter che parte all'attacco, tiro di Dimarco che Jaros ha qualche problema a controllare e Thuram prova ad approfittarne.
----
21.00 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!
20.58 - Klaassen e Barella, ex compagni di squadra, davanti a Oliver per il sorteggio.
20.56 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.
20.55 - Stadio già caldo, con coreografia che ricorda la finale del 31 maggio 1972 vinta dall'Ajax proprio sull'Inter.
20.41 - Riscaldamento concluso per l'Inter, Ajax ancora in campo. Ma fra pochi minuti sarà calcio d'inizio alla Cruijff Arena.
-----
IL TABELLINO
AJAX-INTER 0-1
MARCATORE: 42' Thuram
AJAX: 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts.
In panchina: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida.
Allenatore: John Heitinga.
INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Oliver (GBR). Assistenti: Burt - Mainwaring. Quarto ufficiale: Barrot. VAR: Gillet. Assistente VAR: Salisbury.
Note
Ammoniti: Thuram (I)
Corner: 3-2
Recupero: 1°T 3'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:50 LIVE - Ajax-Inter 0-1, intervallo: squadre a riposo, partita aspra decisa sin qui da un gol di Thuram
- 21:31 Virtus Verona-Inter U23, le pagelle - Stante solidissimo, per Topalovic la solita qualità
- 21:10 Inter U23, ecco la prima vittoria in campionato! Un gol di Fiordilino nel recupero regala il successo per 1-2 sulla Virtus Verona
- 20:39 Marotta a Prime Video: "Nessun rimpianto sul mercato. Il debutto di Pio Esposito è un premio per noi"
- 20:32 Percassi: "Lookman? Indietro non si può tornare. Quando sarà pronto lo accoglieremo a braccia aperte"
- 20:26 Marotta a Sky: "Inter squadra che meglio rappresenta l'Italia in UCL. San Siro? Oggi passaggio importante"
- 20:04 De Vrij a Prime Video: "Come si riparte in Champions? Con una vittoria". Poi risponde su Sommer
- 20:03 Barcellona, Flick: "In Champions squadre fantastiche, noi vogliamo vincerla. L'anno scorso..."
- 20:02 Chivu: "Ecco perché ho scelto Pio Esposito. Lautaro pronto, se ci sarà bisogno di lui. La Champions per noi..."
- 20:00 Julio Cesar: "Monaco? Io sono stato il portiere di Germania-Brasile 7-1, l'Inter deve fare una cosa"
- 19:54 De Vrij a Sky: "C'è tanta voglia di fare risultato, vincendo si possono cambiare le cose"
- 19:54 De Vrij a ITV: "Non siamo partiti bene in campionato, c'è da lavorare. Bello giocare in Olanda"
- 19:49 Lautaro killer d'Europa: nella scorsa Champions percentuale realizzativa più alta tra chi ha fatto almeno 15 tiri
- 19:33 La Giunta favorevole alla vendita di San Siro, Scaroni: "Non siamo ancora alla fine, ma sono contento. L'obiettivo..."
- 19:28 Women's Europa Cup, l'Inter a Edimburgo per chiudere il discorso Hibernian: le ufficiali
- 19:20 Supercoppa 2025, definito il quadro delle semifinali: Bologna-Inter venerdì 19 dicembre. La finale il 22
- 19:07 Ajax U19, Ünüvar dopo l'1-1 con l'Inter: "Nel secondo tempo la gara poteva andare da una parte o dall'altra"
- 18:53 Marino: "Inter destinata a riprendersi, Pio Esposito farà parlare di sé. Lookman? Difficilmente resterà a Bergamo"
- 18:38 Ajax U19, Nuijten: "Meritavamo di vincere più dell'Inter, questo pareggio è come una sconfitta"
- 18:24 San Siro, Giunta favorevole alla vendita: nella nota del Comune i dettagli su prezzo, clausole, opere e capienza dello stadio
- 18:10 Condò: "Inter, passo avanti netto in attacco rispetto all'anno scorso. Esposito pronto, spero esordisca stasera"
- 17:57 San Siro, via libera alla cessione a Inter e Milan. Ma i club dovranno tenere conto di vari parametri: il punto
- 17:52 videoCerpelletti: "Nel secondo tempo entrati con un altro spirito. Taho è stato bravissimo. Mi ispiro a Calha"
- 17:42 GdS - Con l'Ajax Sommer in porta per evitare sassate, ma Chivu pensa all'alternanza campionato-Champions
- 17:28 videoCarbone commenta l'1-1 con l'Ajax: "Pari giusto, siamo contenti. Prima gara in Youth League, era importante la prestazione"
- 17:14 Youth League - Ajax-Inter, Up&Down - Taho eroe di Amsterdam, Marello pennella. Zarate macchinoso
- 17:03 UFFICIALE - San Siro, via libera della giunta alla vendita dell'area a Inter e Milan. Scavuzzo: "Lavoro importante"
- 16:52 Youth League, l'Inter strappa il pari (1-1) ad Amsterdam: Iddrissou replica a Unuvar, al resto pensa Taho
- 16:46 Rocchi: "Il gol di Adzic è regolare. Nel contatto tra K. Thuram e Bonny non c'è fallo né il bisogno di OFR"
- 16:31 Lucarelli: "Per allenare l'Inter ci vuole un percorso importante, ma spero Chivu possa risolvere i problemi"
- 16:16 Salvini: "San Siro, persi tempo e miliardi. Mi dispiace per i milanesi, ma senza trasparenza..."
- 16:00 Tabù vittoria all'esordio in Champions: dal 2009 unica gioia in Inter-Tottenham. Il dettaglio
- 15:45 Primavera 1, domenica mattina altro test importante per l'Inter con l'Atalanta: designato l'arbitro
- 15:31 Oblak avvisa le avversarie: "Vogliamo vincere la Champions. Ma dobbiamo crederci tutti"
- 15:17 Savicevic ripensa al gol di Adzic nel derby d'Italia: "Non è una sorpresa, ne ha segnati di simili in passato"
- 15:03 Il City aspetta il Napoli, Guardiola: "L'anno scorso il pari con l'Inter alla prima giornata, vogliamo iniziare meglio"
- 14:49 Donnarumma chiarisce: "Il City era la mia unica opzione". Poi senza nascondersi: "La Champions è un obiettivo"
- 14:35 Turci sentenzia: "Non esiste un caso Sommer. Si può criticare la prestazione ma non il valore"
- 14:20 Akanji, alta precisione anche in Champions League: c'è un dato statistico in cui domina rispetto agli altri difensori
- 14:06 PSG, Marquinhos: "Abbiamo fame, contro l'Inter è stato solo l'inizio della storia"
- 13:52 Spolli: "Derby d'Italia? Nonostante il ko, l'Inter può giocarsela con tutti. E per lo scudetto sarà protagonista"
- 13:38 Adani: "Facile dire 'Chivu non è da Inter'. La società deve avere i controcog**oni per sostenerlo e difenderlo"
- 13:24 M. Orlando: "Inter a fine ciclo, vedo una squadra che ha perso entusiasmo. Non sorride"
- 13:10 CdS - L'Inter torna in Champions col peso della debacle con il Psg
- 12:56 ANSA - Inchiesta 'Doppia Curva': dopo Beretta, anche Ferdico avrebbe deciso di collaborare con i magistrati
- 12:42 Serie A, Inter-Sassuolo affidata all'arbitro Marinelli. In sala VAR ci saranno Pezzuto e Chiffi
- 12:28 Sky - Inter, dubbio in attacco: attesa per Lautaro. Pio Esposito scalpita, ma Bonny non è ancora fuori dalla corsa
- 12:14 "Bello tornare a casa", Andrea Ranocchia in visita ad Appiano Gentile
- 12:00 AJAX-INTER, collegamento da Amsterdam: SORPRESA ESPOSITO! La scelta su SOMMER, 6 CAMBI per CHIVU
- 11:45 La Repubblica - San Siro, oggi il voto in giunta. Il Meazza sarà abbattuto quasi del tutto
- 11:30 Qui Ajax - Ballottaggio per sostituire Berghuis. Heitinga entra in una ristretta élite
- 11:16 Viviano: "Chivu? Un tecnico esperto tiene fuori Lautaro con la Juve. De Zerbi-Inter? Lo sento due volte al giorno e..."
- 11:02 Endt: "Un incubo i primi mesi all'Ajax di Chivu, poi arrivò la fascia e la responsabilità. Con Ibrahimovic per poco non venne alle mani..."
- 10:48 CdS - Sommer tra i pali, Bonny con Thuram: la probabile formazione
- 10:34 Heitinga: "Inter forte, avrei preferito non trovarla ora. Chivu? Ricordo che..."
- 10:20 Klaassen: "L'anno all'Inter è stato incredibile. Sono rimasto in contatto con..."
- 10:06 TS - Inter, calendario di Champions diviso a metà: serve partire forte. Quanti dubbi per Chivu
- 09:52 Bergomi: "Nuovo San Siro, giusto così: siamo rimasti troppo indietro. Ecco cosa manca allo stadio"
- 09:38 Mourinho torna in sella: è pronto a diventare il nuovo tecnico del Benfica
- 09:24 Chivu a Prime: "Sfida a un'italiana, so cosa pensano all'Ajax. Sommer? Non sarei coerente se..."
- 09:10 Dumfries a Prime: "Sconfitte con Juve e PSG? Sappiamo come superarle. Conta solo una cosa"
- 08:56 Stekelenburg: "Tante similitudini tra Ajax e Inter. Sommer? Non capisco..."
- 08:42 GdS - Champions e campionato: Chivu è già in discussione? Al tecnico serve accelerare: deve cambiare l'Inter prima che l'Inter cambi lui
- 08:28 GdS - Lautaro è in dubbio: Esposito insidia Bonny per giocare dall'inizio
- 08:14 GdS - Sommer confermato, tentazione Frattesi: la probabile formazione
- 08:00 Preview Ajax-Inter - Chivu "salva" Sommer e punta su Frattesi e Pio
- 00:37 GdS - Chivu ha deciso: gioca Pio Esposito. A centrocampo Frattesi con Calhanoglu e Sucic, riposa Barella
- 00:00 Dalla dirigenza ai giocatori: all'Inter manca coraggio. E Chivu è l'eccezione