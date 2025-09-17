Tutti ai posti di partenza in attesa del via alla nuova Champions League. Nuovo percorso che parte da Amsterdam e dalla Cruijff Arena, dove la finalista della scorsa edizione, l'Inter sarà ospite dell'Ajax. A qualche minuto dal fischio d'inizio, il presidente dei nerazzurri, Giuseppe Marotta presenta la sfida contro gli olandesi a Sky Sport: "Le sensazioni sono quelle di arrivare con un pizzico di orgoglio, l'Inter è la società italiana che meglio rappresenta il nostro calcio in Europa. È la settima edizione consecutiva in cui siamo presenti, e questo, permettetemi, è motivo di grande orgoglio. Poi chiaro, si ricomincia una competizione strana se pensate che nella scorsa stagione nella regular season il PSG al 70esimo era eliminata, poi è andata ai play off e ha vinto il titolo. Questo dimostra come tutte le partite rappresentano un'importanza notevole. Oggi approcciamo alla gara in questo stadio con la consapevolezza di essere competitivi, ma con rispetto degli avversari".
Oggi la decisione della Giunta del Comune di Milano di dare il via libera alla cessione di San Siro a Inter e Milan, cosa significa questo passaggio e quanto siete vicini adesso alla realizzazione del progetto?
"È un passaggio importante come importante è avere uno stadio che corrisponde ai requisiti di modernità come questo stadio che pur essendo datato, è da trent'anni che c'è ma avete visto quali comfort e comodità offre. In Italia siamo ancora ai fanalini di coda, bisogna adeguarsi, quindi l'asset stadio rappresenta per tutti i club italiani un valore patrimoniale non da poco, oltre che una casa confortevole per i tifosi. La giunta ha approvato e attendiamo il consulto del Consiglio comunale della prossima settimana, quello sarà l'ultimo atto e speriamo bene".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
