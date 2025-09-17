Domani, sul campo del Newcastle, il Barcellona comincerà il suo cammino in Champions League con l'obiettivo di fare uno step in più rispetto alla passata stagione, quando si fermò in semifinale eliminato dall'Inter al termine di un epico 4-3 a San Siro. "Dobbiamo dare il massimo in ogni partita, l'abbiamo visto l'anno scorso - ha spiegato il tecnico dei blaugrana Hansi Flick in conferenza stampa -. Abbiamo imparato e dobbiamo essere migliori ogni giorno. Non penso molto all'obiettivo finale; ci sono squadre fantastiche nella competizione, compresa la nostra. Ho la sensazione che tutti a Barcellona vogliano vincere la Champions League, stiamo lavorando per questo".