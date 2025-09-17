"Non mi sembra giusto mettere in piazza Sommer e tirargli i sassi da tutte le parti. È importante per noi, l’ha fatto vedere l’anno scorso con prestazioni ottimali. Ho grande rispetto per Josep Martinez, prima o poi avrà la sua possibilità di giocare, ma oggi non mi sento di cambiare soltanto perché lo chiede il popolo. Un ragazzo nella difficoltà ha bisogno di essere aiutato". Queste le parole di Chivu in conferenza stampa che preannunciano la conferma dello svizzero tra i pali anche stasera contro l'Ajax.
"Il dubbio è legato, invece, alle condizioni di Lautaro Martinez. L’argentino ha stretto i denti per essere sul volo per l’Olanda, nonostante un problema alla schiena che gli ha impedito di essere in campo con i compagni nella rifinitura di ieri mattina", riferisce il Corriere dello Sport. Pronto Bonny.
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
