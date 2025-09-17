Dal prato della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, teatro dell'esordio in Champions League dell'Inter contro l'Ajax, Julio Cesar ha riavvolto il nastro tornando a quel 31 maggio famigerato per i colori nerazzurri, il giorno della finale persa 5-0 contro il PSG: "Quando ti capitano cose inaspettate devi trovare le forze per andare avanti - ha detto l'ex portiere ad Amazon Prime Video -. Non c'è tempo da perdere, quel che è successo è successo. Io sono stato il portiere di Germania-Brasile 7-1, al Mondiale... Il bello del calcio è che ti dà la possibilità di riscattarti, l'Inter deve fare questo".