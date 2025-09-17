Poco prima dell’inizio del match di Amsterdam, Stefan de Vrij arriva in postazione Prime Video per presentare la sfida di questa sera contro l’Ajax.

Da dove si riparte in Champions League?

“Con una vittoria, questa è la cosa più importante. Dobbiamo fare risultati, le prestazioni ci sono state ma sono mancati i risultati. Dobbiamo migliorare partendo da stasera”.

Yann Sommer è un po’ il tuo compagno di banco, cosa gli hai detto dopo le voci che ha sentito in questi giorni?

“Sono cose di spogliatoio. Siamo una squadra, siamo tutti giocatori che sbagliano. La cosa importante è aiutarci e dare il massimo per la squadra. Solo così si può tornare a vincere”.

Con serenità?

"Sì...".