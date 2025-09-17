Molto più forte in casa che non fuori, l'Ajax di Heitinga ha lasciato quattro punti su sei per strada in trasferta ma in casa ha sempre vinto, come ricorda Tuttosport. Lancieri a -1 dal Psv e dal Feyenoord, che ha però una gara in meno delle altre due rivali. Domenica c'è però lo scontro diretto ad Eindhoven e l'Ajax sa di non poter fallire. Non ci sarà Berghuis, appiedato da problemi muscolari. Al suo posto in ballottaggio Edvardsen e Raul Moro.

Anche in casa Ajax ci sono state polemiche per il mercato estivo, soprattutto dopo che Heitinga, nell'ultimo match, ha lasciato tutti gli innesti in panchina ad eccezione del solo Itakura. La scorsa settimana Danny Blind ha lasciato il suo posto nel "Supervisory Board", segno che l'ambiente è ancora in subbuglio. Stasera Heitinga diventerà il quinto ad aver giocato la Champions da calciatore e allenatore con l'Ajax insieme a Cruyff, Koeman, Frank de Boer e lo stesso Blind.