C'è ancora attesa per capire se questa sera Lautaro Martinez potrà scendere in campo in Ajax-Inter, prima giornata della fase campionato di Champions League. Se il Toro, come filtra, non dovesse farcela, allora Francesco Pio Esposito appare in vantaggio su Ange-Yoan Bonny per affiancare Marcus Thuram in attacco. Lo riporta Sky Sport, precisando comunque che al momento sia il capitano nerazzurro che l'ex Parma "non sono fuori dalla corsa". 

Gli altri cambi di formazione dovrebbero essere De Vrij e Carlos Augusto in difesa, con Dimarco che ritrova il suo posto sulla corsia mancina. In mediana, invece, si rivedrà Sucic e si dovrà sciogliere il ballottaggio Barella-Frattesi.

Mer 17 settembre 2025 alle 12:28
Stefano Bertocchi
