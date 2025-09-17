Questa sera ricomincia l'avventura dell'Inter in Champions League. Una competizione magica lo scorso anno per mesi e mesi, fino alla serata nefasta di Monaco.

Il Corsport insiste: "Si riparte con il peso della debacle con il Psg sulle spalle, anche se Chivu garantisce che il boccone amarissimo è stato ormai digerito. A cui si aggiungono, peraltro, le due sconfitte consecutive in campionato. Significa che la squadra nerazzurra si trova già nell’obbligo di vincere nella tana dell'Ajax. È un’urgenza che si avverte nell’ambiente. Ma è anche una necessità guardando il percorso europeo che ha regalato l’urna e poi il computer dell’Uefa. L’Inter, infatti, affronterà subito le 4 avversarie più deboli sulla carta. Per poi chiudere in salita sfidando le più forti. Vuole dire che l’ambizione di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, come un anno fa, passa dal fare bottino pieno nelle prime 4 uscite".