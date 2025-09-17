È Livio Marinelli l'arbitro designato dall'AIA per dirigere Inter-Sassuolo, match valido per la quarta giornata di campionato in programma a San Siro domenica alle ore 20.45. Il fischietto della sezione di Tivoli avrà come assistenti Mondin e Rossi, con Perri nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Pezzuto, coadiuvato da Chiffi.