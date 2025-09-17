Dopo qualche ora di attesa e i rumors che ne preannunciavano le sorti, adesso è ufficiale: la Giunta di Palazzo Marino apre alla vendita dello stadio Giuseppe Meazza ad Inter e Milan.

"La giunta del Comune di Milano ha dato il via libera alla delibera che prevede la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti" ai due club calcistici milanesi. Ad annunciarlo è la vicesindaca Anna Scavuzzo durante la conferenza stampa indetta per l'occasione: "La giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che arriverà in commissione e in consiglio. È stato un lavoro importante, ringrazio il consiglio comunale che ci ha dato il perimetro per costruire questo processo, in un continuo dialogo" ha detto la vicesindaca, che ha seguito il dossier dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi. Il documento passerà alle commissioni che lo discuteranno a partire da venerdì prossimo prima di passare al Consiglio comunale la prossima settimana.