È Marcus Thuram l'uomo partita della notte di Amsterdam dell'Inter che comincia bene la nuova avventura europea stagionale e archivia la triste finale di Champions League di Monaco dello scorso maggio. Dopo le tante critiche nel post-derby d'Italia è il Tikus a trascinare la squadra di Cristian Chivu ed è l'attaccante francese a presentarsi ai microfoni di Sky Sport a margine del match, dopo Pio Esposito.

Hai fatto quattro gol in 96 presenze fino a quest'anno. E quest'anno hai già fatto 4 gol in 4 presenze. È cambiato qualcosa?

"Non lo sapevo. L'ho scoperto stasera come voi".

Oggi c'è stata più solidità rispetto alle altre volte?

"Sì, un po' di attenzione e di capire i momenti della gara gestendoli meglio, senza pensare ad essere belli come ci ha detto il Mister. Abbiamo cominciato la partita con l'obiettivo di non prendere gol e l'abbiamo fatto".

Premetto che si può scherzare anche in campo, ma se n'è parlato tanto. Ti ha dato fastidio per essere stato criticato dopo quanto accaduto con tuo fratello?

"No, non mi ha dato fastidio. Reazioni da social che ci sono attorno al calcio. Ma per me non è stato un problema, oggi ho giocato tranquillissimo".

Rimane il Marcus Thuram di sempre?

"Sempre. Meglio così no?".

Stai facendo qualcosa di diverso rispetto agli altri anni? Perché l'anno scorso hai fatto un'ottima stagione d'andata, la peggiore al ritorno.

"No. Per adesso no. Quello che devo fare di diverso sarà al ritorno (ride, ndr). Per adesso non ho ancora cambiato niente, al ritorno ci penserò".

Neanche a livello di preparazione?

"No, quello che sto facendo col nuovo staff e i nuovi giocatori arrivati. Lavoriamo bene, questa sera abbiamo fatto una grande gara senza prendere gol. A livello personale sto molto bene come l'anno scorso e l'anno prima, vedremo nella seconda parte di stagione".

Come ti sei trovato con Pio?

"Molto bene. Tutta l'Italia conosceva Pio e stasera si è fatto conoscere dal mondo. È un giovane fortissimo, alla sua età io non ero forte così e gli auguro il meglio, ci darà una grande mano quest'anno".