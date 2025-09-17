Oggi la giunta comunale di Milano approverà l'accordo trovato tra Comune e club per la vendita a Inter e Milan di San Siro, impianto e aree circostanti. Lo stadio, ricorda La Repubblica, verrà abbattuto quasi del tutto salvando solo uno spicchio. La nuova casa verrà costruita nell'area liberata e le zone circostanti. Uno stadio da 71.500 posti pronto, nell'idea iniziale, nel 2031. Ci sarà uno scomputo di 22 milioni di euro rispetto ai 197 pattuiti per le spese di bonifica e viabilità, scendendo quindi a 175.

Il Pd deciderà sul voto dopo la riunione della Direzione metropolitana, mentre l'ala sinistra della maggioranza voterà contro in aula e già oggi l'unico rappresentante in giunta dovrebbe fare lo stesso.