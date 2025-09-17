Dopo il successo nerazzurro contro l'Ajax, ai microfoni di Inter Tv ha parlato Marcus Thuram: "Non l'ho decisa io da solo, abbiamo fatto una buona partita. Questa sera siamo felici, non abbiamo preso gol. Non abbiamo trovato la chiave stasera, nelle ultime due partite siamo stati sfortunati, stasera abbiamo fatto quello che dovevamo. Le basi ci sono, c'è da aggiungere qualcosa perché possiamo sempre fare meglio ed è quello che faremo domenica".