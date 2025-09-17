"Voto alla mia partita? E' sempre difficile, soprattutto a caldo. Ma sono contento della prestazione mia e della squadra. Dimarco mi ha dato 7,5? Giusto. Se avessi segnato, magari mi avrebbe dato 8. C'è tempo, c'è tempo". Lo ha detto Francesco Pio Esposito, commentando per Amazon Prime Video, il suo esordio assoluto in Champions League, coinciso con la vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax.

Hai dimostrato coraggio, freddezza e piedi buoni.

"Ti ringrazio, quando vado in campo cerco sempre di portare il mio gioco. Era così in Serie B, è così adesso: penso di esserci riuscito abbastanza bene e sono contento. Mi sono arrivati tanti complimenti dalla mia famiglia".

Un altro Esposito ha esordito in Champions League con la maglia dell'Inter.

"Mi ricordo il suo esordio, ero allo stadio a sostenerlo. E' un orgoglio doppio per noi".

Infine il messaggio telefonico di Sebastiano Esposito al fratello Pio: "Mi sono venuti i brividi, hai fatto una grande partita. E' arrivata l'ora di fare gol", chiude scherzando l'attaccante del Cagliari.