È stato chiaro Cristian Chivu ieri, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro l'Ajax in programma per questa sera: "Non cambio il portiere perché me lo chiede il popolo: Yann Sommer merita rispetto". Diretto e senza giri di parole, l'allenatore dell'Inter difende il portiere svizzero, aprendo però anche delle porticine al secondo estremo difensore in lista, ovvero Josep Martinez. A proposito dell'ex Genoa, il tecnico romeno ha dichiarato che presto avrà le sue chance e secondo la Gazzetta dello Sport, queste chance potrebbero iniziare proprio domenica prossima contro il Sassuolo.

Nel dare la notizia la Rosea svela un retroscena: "A caldo Chivu sarebbe stato tentato di operare subito la svolta. Ne aveva parlato anche allo staff, durante le riunioni ad Appiano. Poi però ha deciso di non punire Sommer, una colonna della squadra degli ultimi anni", proprio per evitare le cosiddette 'sassate' (per citare le stesse parole di Chivu) che, al netto dei pesanti errori commessi dall'ex Bayern contro la Juventus, gode ancora della fiducia del mister che vuole mantenere "un equilibrio tra la necessità dei risultati e l’esigenza di rinnovamento". Una danza sul filo del rasoio che l'ex terzino nerazzurro potrebbe aprire con l'alternanza di portieri tra campionato e Coppe come sottolinea la Gazza: "L'ipotesi più credibile è che a Martinez venga assegnato il ruolo di titolare per il campionato e che Sommer da ora in poi giochi in Champions League. Succede a tanti club di alternare i guardiani a seconda delle competizioni. Ma la situazione è in divenire: molto dipenderà dal rendimento dei due concorrenti, giorno dopo giorno, partita dopo partita. La nuova Inter è ancora in fase di sperimentazione".