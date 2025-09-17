I due ko accusati nelle prime tre giornate di campionato non escludono l'Inter dalla corsa scudetto, secondo l'ex difensore del Catania, Nicolas Spolli: "Sia Inter che Juve saranno protagoniste e lotteranno per vincere il campionato. Nonostante il risultato del derby d'Italia, ritengo che i nerazzurri siano forti, possono giocarcela con tutti”, il pensiero espresso dall'argentino in esclusiva per Tuttomercatoweb.com.