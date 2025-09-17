Intervistato da FcInternews.it a margine dell'esordio in Youth League contro l'Ajax, Benny Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, commenta così l'1-1 dello Sportcomplex de Toekomst di Amsterdam: "Nel secondo tempo siamo tornati di nuovo in partita sotto tutti i punti di vista, riprendendo il pallino del gioco - la sua premessa -. E' chiaro che quando incontri l'Ajax sai già le difficoltà che trovi, soprattutto sul loro campo dove si sentono più forti. Abbiamo rischiato, ma abbiamo anche creato le occasioni per poter passare in vantaggio. Alla fine, il risultato è giusto. La partita è finita in parità, ma siamo contenti. Per me oggi la cosa più importate era la prestazione perché era la nostra prima partita in Europa. Ho tanti ragazzi che vengono dall'Under 18 con cui l'anno scorso ho fatto un percorso di crescita importante. Sono molto contento per loro perché se lo meritano".