Massimo Orlando, ex giocatore, è intervenuto ai microfono di TMW Radio per parlare dell'Inter e della sconfitta rimediata dai nerazzurri nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus.

"Inter ancora da scudetto? ​​​​Siamo a fine ciclo, ovvio che la squadra e i giocatori sono da primi posti, non va esclusa, ma non vedo quell'entusiasmo e cattiveria che aveva anche la scorsa stagione - le sue parole -. E' una squadra che ha perso entusiasmo, non sorride. Credo che debba essere bravo l'allenatore a ridare un po' di autostima e sorriso dentro uno spogliatoio triste".