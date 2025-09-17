Nel giorno in cui la Giunta del Comune di Milano ha esaminato favorevolmente la proposta di delibera consiliare sugli elementi essenziali per la vendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio ‘Giuseppe Meazza’, quale 'Grande Funzione Urbana San Siro', Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha voluto commentare così la notizia a Sky Sport: "Non ho ancora letto la delibera, sono tante pagine. Certo che è una buona notizia, un passo avanti in un percorso che io ho iniziato tanti anni fa, non mi ricordo più nemmeno quanti. Non siamo ancora alla fine, ma sono contento. Il nostro obiettivo (di Inter e Milan, ndr) è fare, e lo faremo, il migliore stadio d'Europa a Milano, una città che lo merita. Siamo impegnati su quest'opera così importante, in cui investiremo un sacco di soldi. Sarà uno stadio per tutti, di cui tutti noi milanesi saremo fieri".