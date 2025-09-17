È Stefan de Vrij il giocatore dell'Inter che arriva davanti alle telecamere di Sky Sport per presentare la prima sfida di Champions League contro l'Ajax: "Arriviamo con tanta voglia di fare risultato e di iniziare bene questa Champions, soprattutto dopo l'inizio del campionato che abbiamo avuto. È importante cambiare le cose e si può fare solo vincendo".

Perché vi manca qualcosa per arrivare al risultato?

"Abbiamo fatto solo tre partite. È vero che è troppo poco quello che abbiamo fatto, sono stati soprattutto i dettagli a fare la differenza: in certi momenti dobbiamo migliorare e portare a casa il risultato".

Per te oggi è un derby?

"Per me è sempre stata una partita molto sentita. È veramente bello tornare a casa in Olanda, non vedo l'ora di giocare".