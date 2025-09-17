Potendo tornare indietro gestireste diversamente la questione Lookman? È stato incalzato così Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, da Sky Sport prima del fischio d'inizio dell'euro-match contro il PSG. "Indietro non si può tornare quindi pensiamo al futuro e al presente. Sappiamo tutti il valore tecnico di Ademola, ma sappiamo anche che per giocare all'Atalanta i giocatori devono essere focalizzati al 100%. Quando sarà pronto lo accoglieremo a braccia aperte".