Una bella vittoria e una bella risposta. L’Inter parte nel miglior modo possibile in Champions League superando d’autorità l’Ajax a domicilio grazie alla bella doppietta di testa di Marcus Thuram che legittima la superiorità mostrata dai nerazzurri. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video.

Prima analisi del match?

“Abbiamo dimostrato maturità. La squadra c’è, capisce i momenti; è sempre importante partire bene in Champions visto il nuovo format”.

Cosa le è piaciuto di più?

“La maturità, l’essere andati nella loro metà campo per la maggior parte della partita concedendo il palleggio tra i centrali e il portiere, il coraggio di giocare a uomo. Poi hanno tolto i loro punti di forza, quando siamo riusciti non ci hanno mai messo in difficoltà”.

Questa è la sua Inter?

“Questa è l’Inter, una squadra forte e di personalità che ha voglia di riscattare l’ultimo periodo negativo e fa di tutto per mettersi in mostra. Vanno dati meriti ai ragazzi che sono eccezionali”.

Quando arriva un nuovo allenatore, serve vedere la sua identità.

“Sento sempre le solite domande…”.

Quindi mi sta dando della banale?

“No, no, io porto rispetto. Poi ho la moglie giornalista”, aggiunge sorridendo.

Su Pio Esposito.

“Uomo vero, giocatore che per come si allena e per come si è calato in questa realtà si merita gli elogi nostri. Anche stasera, alla prima in Champions alla sua età, ha fatto una grande partita”.

Quindi lo puoi impiegare dall’inizio quando Lautaro ha qualche problema.

“Io ho quattro attaccanti che danno il massimo per aiutare la squadra. Poi sono contento se segnano, perché vivono felici. Pio si deve prendere i nostri elogi perché ha fatto una grande partita, ha tenuto la stessa intensità per novanta minuti e non è semplice. Sono contento anche per Ange Bonny che ha dato una mano e per Marcus Thuram che sta dimostrando di saperci fare di testa anche se non è da lui".

L’età non conta quando c’è il talento.

“La carta d’identità non esiste a 19 anni come a 36 anni”.