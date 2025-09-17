E' affidato a Marcus Thuram, MVP con tanto di doppietta, il commento a caldo di Ajax-Inter 0-2: "Gol di testa? Grazie a due corner tirati molto bene da Calha - dice il francese -. Abbiamo fatto un'ottima gara senza prendere gol, che era il nostro obiettivo. Siamo felici. Eravamo conspevoli che dovevamo rispondere dopo la sconfitta con la Juve e lo abbiamo fatto. Sono tre punti, dobbiamo farne altri per andare agli ottavi".

Hai giocato una grande partita, ma non sembra da come ne parli.

"La cosa più importante è che l'Inter vinca, abbiamo fatto una partita seria. Testa a domenica".

L'intesa con Pio Esposito.

"Molto bene, tutta l'Italia conosce Pio: è un ragazzo fantastico. Come Bonny e Lautaro".

Ti senti libero dopo le critiche che sono uscite per quanto successo nel derby d'Italia con tuo fratello?

"La gente interpeta come vuole, ma la gente sa che darò tutto per l'Inter. Non c'è nessun problema".