La finale di Monaco vinta contro l’Inter è ormai alle spalle. Lo assicura il capitano del Paris Saint-Germain Marquinhos che, ai microfoni di Sky Sport presenta così la sfida contro l’Atalanta: "L'allenatore ha fame, tanta fame - ha esordito -. Chiede sempre di più ai giocatori. Ci dice che abbiamo scritto solo il principio della storia. Lui ha ambizione e lo dimostra ogni giorno, giocatori e club devono avere lo stesso obiettivo.

Ora dobbiamo lasciare il passato e guardare davanti per cercare di vincere anche quest'anno", ha concluso il brasiliano.