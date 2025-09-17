Cristian Chivu sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista di Ajax-Inter. Come riportato da Gazzetta.it, il tecnico nerazzurro avrebbe deciso di lanciare dal 1’ Francesco Pio Esposito al posto dell’acciaccato Lautaro Martinez, che comunque domani proverà. Tra i pali confermato Yann Sommer, anche dalle parole del tecnico, in difesa giocheranno invece Akanji con De Vrij e Carlos Augusto, Dumfries e Barella sulle fasce.

A centrocampo Davide Frattesi è favorito su Barella accanto a Calhanoglu e Sucic. Poi la sorpresa in attacco: largo al giovane Pio con Thuram, anche se Bonny resta in corsa.