"Perché non gioca Lautaro? Non era al meglio, ieri non si è allenato. Si è ripreso un po' oggi, ma abbiamo preferito non rischiarlo e lasciarlo in panchina. E' a disposizione, se ci sarà bisogno di lui nel secondo tempo". Così Cristian Chivu, parlando ad Amazon Prime Video, a pochi minuti da Ajax-Inter, valido per la prima giornata di Champions League.
Come è stato scelto il suo sostituto?
"Come nome o in generale? Perché si allena bene, oggi la scelta è ricaduta su Pio e Thuram".
Pensando al Chivu capitano, cosa potrebbe portare al Chivu allenatore?
"Io non penso a Chivu, ma al mio gruppo e alla mia squadra che meritava di più quello che ha ottenuto finora in campionato. Oggi c'è la Champions, è la partita più importante. Dobbiamo essere pronti, conosciamo il livello di questa competizione dura".
Cosa deve essere la Champions League per l'Inter?
"Per noi è la prossima partita, che è la cosa più importante. Bisogna trasformare le buone prestazioni in vittorie, grazie a Dio le possibilità nel calcio arrivano subito. Abbiamo la possibilità di guadagnarci ciò che ci meritiamo, fiducia e autostima".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
