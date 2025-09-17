Dopo il 4-1 dell'andata all'Arena Civica che vale come una mezza ipoteca sul passaggio del turno, l'Inter Women si prepara a scendere in campo per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Women's Europa Cup. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani affronteranno in trasferta l'Hibernian FC Women, formazione scozzese di Edimburgo. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 20:00 all'Easter Road Stadium.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Stewart Hall e Gianpiero Piovani per la sfida:

HIBERNIAN (4-4-2): 1 Schumacher; 5 Papadopoulos, 31 Taylor, 4 Hunter, 3 Gibb; 27 Burchill, 6 Grant, 16 Notley, 18 Livingstone; 9 Adams, 10 McGovern

In panchina: 25 Armitage, 2 Herron, 7 Boughton, 8 Fiztgerald, 23 Boyle, 24 Bowie, 29 Morrison.

Coach: Stewart Hall

INTER (4-4-2): 1 Runarsdottir; 5 Andres, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup, 14 Robustellini; 22 Schough, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhjalmsdottir; 7 Bugeja, 31 Wullaert.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 6 Santi, 16 Tomašević, 18 Glionna, 20 Detruyer, 33 Bartoli, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 17 settembre 2025 alle 19:28
Autore: Christian Liotta
