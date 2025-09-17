Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, parla così a Inter TV a pochi minuti dalla sfida contro l’Ajax: “Bello tornare in Olanda dove sono nato e cresciuto, poi ho giocato qui con il Feyenoord che è un classico d’Olanda. È bello giocare in questo stadio con l’Inter”.

Quali sono gli aspetti a cui fare maggiore attenzione?

“È una squadra molto tecnica, gioca bene a calcio, bisogna comunicare ed essere sempre attenti. È la prima di Champions ed è importante per cominciare bene”.

Cosa hai detto ai tuoi compagni?

“È da tanto che giochiamo insieme, ci conosciamo bene. L’inizio di campionato non è stato buono da parte nostra, dobbiamo lavorare tanto per portare a casa il risultato”.