"L'Inter ha bisogno di trovare risposte", ha detto Cristiano Lucarelli a TuttoMercatoWeb.com dove ha detto la sua sull'inizio stagionale della squadra di Chivu, a suo avviso troppo acerbo per una panchina del calibro della Beneamata: "Per arrivare ad allenare l'Inter serve un percorso importante, Chivu ha accorciato molto i tempi. La società ha fiducia incondizionata verso di lui e mi auguro che Chivu possa risolvere i problemi dell'Inter che sono stati amplificati dopo la finale di Champions".

Pio Esposito è rimasto all'Inter. Cosa ne pensa?

"Ha fatto bene l'Inter a puntarci, è un ragazzo forte e di prospettiva, uno dei pochi attaccanti italiani che potranno avere un futuro roseo. L'Inter non aveva alternative al puntare su un ragazzo forte che dà già certezze".