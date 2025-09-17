Commentiamo insieme Ajax-Inter, match valido per la 1a giornata di Champions League 2025/26.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: Copertina / Data: Mer 17 settembre 2025 alle 23:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print