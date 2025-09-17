"Il risultato era importante per il lavoro che la squadra sta facendo". Sono queste le prime parole rilasciate da Cristian Chivu a Sky Sport pochi minuti dopo il triplice fischio di Ajax-Inter, prima giornata di Champions League terminata con il successo per 2-0 dei nerazzurri che rende dolce la prima panchina europea in carriera: "Mancava poco, oggi i ragazzi hanno dato una prova di maturità - sottolinea il tecnico nerazzurro -. Abbiamo cercato di togliere i punti di forza dell'Ajax, siamo andati a prenderli alti e gli abbiamo tolto il possesso. Abbiamo avuto coraggio e voglia di stare nella loro metà campo. La maturità dimostrata stasera mi fa piacere".

Mi dà un'impressione sulla prestazione di Esposito?

"Avete visto voi. Come ho già detto è un attaccante che la Nazionale italiana e l'Inter si godranno per tanto tempo".

Poi il saluto con l'ex compagno Pandev, che domanda: "Pensavi di fare il 3-5-2 da inizio stagione o avevi altre idee in testa? Sei soddisfatto dal mercato?"

"Sei diventato giornalista (ride, ndr). Sì, volevo fare il 3-5-2 perché non volevo togliere certezze. Dovevamo cambiare poche cose e aggiungerne poche altre, ritrovando la fiducia e la parte mentale che è molto importante. Non sono scemo: vado avanti sulla mia strada e sulle mie convinzioni, senza creare danni ad una squadra che era già forte".