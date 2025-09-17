L'Inter passa ad Amsterdam battendo 2-0 l'Ajax nella prima giornata di Champions League. Il primo nerazzurro a presentarsi davanti alle telecamere di Sky Sport per un'analisi a caldo del match è Francesco Pio Esposito, all'esordio nel torneo più prestigioso: "Grazie per i complimenti - esordisce il classe 2005, ringraziando lo studio -. Qui siamo al top del livello, cerco di portare in campo le mie catrettaristiche e le mie certezze, come il lavoro per la squadra e il lavoro di fisico. Come lo facevo in Serie B cerco di farlo ovunque, stasera è andata bene e sono contento".

A quale attaccante ti ispiri?

"A me piace tanto Dzeko, ho avuto la fortuna di vederlo in allenamento ad Appiano. Lui gioca per la squadra e poi per il gol. Poi anche i miei compagni di reparto sono di livello mondiale, oggi Marcus l'ha dimostrato. Cerco di rubare da loro tutti i giorni".

Quali sono i tuoi punti deboli e quelli di forza?

"Posso migliorare nell'esplosività e nella rapidità, sui punti di forza dico la protezione della palla e la presenza in area. Posso migliorare in tutto, ho 20 anni e ho tanti margini ma ora mi viene in mente questo".