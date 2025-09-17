"Non esiste un caso Sommer". È netto l'ex portiere di Sampdoria e Udinese Luigi Turci ai microfoni di TMW Radio a proposito del momento no del portiere svizzero dell'Inter: "Il suo rendimento e la sua credibilità se l'è guadagnata a suon di prestazioni. Ha sbagliato una partita, giuste le critiche, perciò si accettano e si va avanti. Però onestamente Sommer non può essere messo in discussione come portiere. Si può criticare la prestazione ma non il suo valore. Una grande squadra come l'Inter, che ha tantissimi impegni, tutti importanti, ha la necessità di avere il ruolo coperto e avere anche un elemento che sia in grado di garantire le prestazioni".

L'errore sul 4-3 di cosa è figlio? Dell'indecisione sul gol di Yildiz?

"Non credo. Sommer, essendo più basso, si difende sempre di più coprendosi sulla linea di porta. Un portiere con una struttura fisica diversa sarebbe stato più avanti e avrebbe avuto un margine di errore che lui non ha avuto".