Il possibile forfait per Ajax-Inter di Lautaro Martinez potrebbe diventare il primo test per verificare se i due giovani giocatori dietro la ThuLa sono all'altezza della situazione. Uno scenario che Paolo Condò inquadra così per Sky Sport: "Il passo avanti in attacco rispetto all'anno scorso è netto, ora aspettiamo nei fatti - le parole del giornalista -. Bonny viene da un ottimo campionato al Parma, meritava il salto di qualità. Pio Esposito lo abbiamo scoperto grazie al gol bellissimo contro il River, al Mondiale per Club, un gol di classe. Dopo quel gol sono andato su Youtube a vedere i gol fatti con lo Spezia e ho scoperto un attaccante pronto per questi palcoscenici. Io spero che questa sera ci sia per lui la prima esperienza in Champions League".